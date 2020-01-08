Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Karadeniz Mahallesi TOKİ Evleri Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Yıldırım ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Karadeniz Mahallesi TOKİ Evleri Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Yıldırım ve dernek üyelerini ziyaret etti.


Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutlarında gerçekleştirilen ziyarette sorunlarını ve taleplerini dile getiren Roman Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevlendirilmesi, devriye ekiplerin arttırılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kamera sayılarının arttırılmasını istediler. Bölgede yapımı planlanan spor ve gençlik merkezinin gençlere uyuşturucu ile mücadelede büyük fayda sağlayacağını düşündüklerini belirten ve bu merkezin bir an önce bitirilmesi talebinde bulunan vatandaşlar İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan'a gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla teşekkür ettiler. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Erduğan, emniyet ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılacağını belirtti.


Ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aykut Efe ve Fatih Bozboyacı, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Koray Çakar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hamdi Ünlü, Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akin, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Süleyman Yıldırım katıldı. - TEKİRDAĞ

Karadeniz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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