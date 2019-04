Emniyet Müdürü ve Sanatçı Ahmet Sula, Yee Diplomasi Akademisinde Ders Verecek (1)

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kültürel Diplomasi Akademisi Uygulamalı Eğitim Programı ile Türkiye 'nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar ve gazetecilerle dünyanın farklı kültürleriyle etkileşimde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanlarını eğitimci olarak bir araya getirirken bu kapsamda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula , YEE Diplomasi Akademisinde ders verecek.YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Sula, Kültürel Diplomasi Akademisi kapsamında Enstitünün hedefleri ve vermek istedikleri mesaja ilişkin AA muhabirine konuştu.Ateş, Kültürel Diplomasi Akademisinin temel amacının sadece YEE'ye personel yetiştirmek olmadığını belirterek, aynı zamanda amaçlarının Türkiye algısını dünyanın her tarafında olumlu hale getirmek olduğunu söyledi.Her bir Türk vatandaşının "vatandaş diplomatı" şeklinde çalışması gerektiğini kaydeden Ateş, Diplomasi Akademisinin bu kapsamda insan yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.Ateş, üniversite mezunu kişilere bilgi vermenin yanı sıra edindikleri bilgiyi uygulayabilmeleri adına Akademi kapsamına eğitim verdiklerini belirterek, "Temelde insanı seven ve insanlık için bir şeyler yapan insanı yetiştirmek zorundayız." dedi."Bir ülkeyi diğer ülkeden üstün kılan bugünkü sermayesi değil, yarına yaptığı yatırımdır." diyen Ateş, Diplomasi Akademisi bünyesinde Türk kültürü ve sanatının nasıl üretilip icra edileceğini bilen, geçmiş ve gelecekle bağ kurabilecek insanlar yetiştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.Ateş, bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ve akademisyenlerini davet ettiklerini ve bu kişilerin teorik ve uygulamalı olarak Akademi'de eğitim verdiklerini anlattı.1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın YEE Diplomasi Akademisi'nde ders vereceğini belirten Ateş, Sula'nın özellikle gençlerle çok güzel bir etkileşimi ve yeteneği olduğunu söyledi."Sanattan kopmamış bir Anadolu çocuğu"Sanatçı Ahmet Sula ise kendini "Sanattan kopmamış bir Anadolu çocuğu" olarak tanımladı.YEE'nin tarihi bir misyon üstlendiğini belirten Sula, "Onlarla bir yol yürüyor olmak tam da içimdeki sanat ilhamının, kudretinin hayat bulmasıyla ilgili bir buluşma." ifadelerini kullandı.Sula, "Kutlu bir yolun yolcusu" olduğunu belirterek, Aşık Veysel 'in "dava, insanlık davası felsefesi" ile hareket ettiğini söyledi.Sanata olan ilgisinin çocukluğunda tiyatro ve müzikle başladığını anlatan Sula, polis olduktan sonra iki alanın birbirine zıt olması dolayısıyla insanların kendisine hayret ettiğini söyledi.Sula, 35-40 yıldır söz, güzel yazı, kaligrafi ve resimle ilgilendiğini belirterek, bu farklı sanat alanlarını bir yerde harmanlayarak Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını belirtti.Yazı, söz, hitabet, resim, müzik gibi sanatın birçok alanıyla ilgilendiğini anlatan Sula, "Hep terörle mücadele etmiş, hayatın soğuk yüzlerine çok tanık olmuş birisi hem de sanatta iddiası olan biriyim." dedi.Sula, "En önemli şeyin, bu sanat kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak olduğunu görüyorum. Bu yolun yolcuları, Anadolu Erenleri, Yunus Emre Hazretleri bunun bir sembolüdür. Tam da benim ilham aldığım büyüklerdendir." şeklinde konuştu. Roma 'da sergi açacaklarını kaydeden Sula, "Hem YEE'nin vizyonu ve misyonu hem de naçizane benim sanat ve ülkemin birikimine dair misyonum münasebetiyle bu çok önemli." ifadelerini kullandı.Sula'nın 22 eserinin sunulacağı " Kelimenin Kalbi " isimli sergisi 17-21 Nisan arası İtalya 'nın başkenti Roma'daki YEE Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Sula bu kapsamda ayrıca YEE desteğiyle çeşitli etkinliklere katılıp canlı performanslar sergileyecek.YEE ile Türki Cumhuriyetlerde sergi ve söyleşi yapmaya devam edeceğini kaydeden Sula, Maarif Vakfı ile de Afrika ülkelerinde bu faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.