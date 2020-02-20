EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 saat önce

Ali ABLAY / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Ali ABLAY/ RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV


Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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