Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyet müdürü verdi'nin şehit edilmesi; 6 kişi gözaltına alındı

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
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