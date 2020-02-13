Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturmasında Trabzon'da 6 gözaltı - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun bağlı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında Trabzon'da aralarında aktif polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Aralarında polislerin de bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda, Trabzon'da aktif polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.