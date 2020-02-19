Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma

7 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 20 şüpheliden 2'si, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma, System.String[]

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 20 şüpheliden 2'si, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'inin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 şüphelinin ise bu yönde verdikleri ifadeler doğrultusunda serbest bırakıldıkları bildirildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti.

Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Altuğ Verdi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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