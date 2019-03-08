Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Yıldız Kadın Personelin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Emniyet Müdürü Yıldız Kadın Personelin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

56 dakika önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve eşi Yeşim Yeliz Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Emniyet Müdürü Yıldız Kadın Personelin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve eşi Yeşim Yeliz Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Yeşim Yeliz Yıldız, şube müdürleri, Jandarma personeli ve Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kadın personeller katıldı.

İl Emniyet Müdürü Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmada tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız, daha sonra kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: İHA

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