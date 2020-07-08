(EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ TAKSİM'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

(EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ TAKSİM'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Zeki GÜNAL / İstanbul DHAİstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu. 15 Haziran'daki atama kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Zafer Aktaş, ilk kez Taksim ve İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Gezi Parkı'nda konuşlanan çevik kuvvet polislerini ziyaret eden Aktaş, daha sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Aktaş'a Güven Timleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman eşlik etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, incelemelerin ardından Taksim'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:31 Kaynak: DHA
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