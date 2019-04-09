Emniyet Müdüründen 'Çiçek Yerine Kitap Gönderin' Çağrısı

ELAZIĞ'da, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürü Turgay Altan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama için çiçek yerine, çocuklara kitap gönderilmesi çağrısında bulundu.

ELAZIĞ'da, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürü Turgay Altan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama için çiçek yerine, çocuklara kitap gönderilmesi çağrısında bulundu.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Karakoçan İlçe Emniyet Müdürü Turgay Altan ilçe sakinleriyle bir araya geldi. 8- 14 Nisan Polis Haftası nedeniyle ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan Altan, tebrik için çiçek yerine çocuklara kitap gönderilmesini istedi. Gönderilecek kitapları ilçe merkezindeki okullara dağıtacaklarını belirten Altan, "Demokratik bir toplumda kendisinden çok şey beklenen polisin temel görevi, kamusal düzenin korunması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesidir. Şüphesiz bu görevlerini yerine getirmesinden büyük güç kaynağı ise halkımızın güven ve desteğidir. Kendi ailelerinden ve yaşamlarından ödün vererek milletimizin huzuru ve rahatı için gece gündüz demeden çalışmayı görev edinen polisimiz, değerli halkımızın desteğine her zaman ihtiyaç duymuştu. Biz de kutlamalar kapsamında bize çiçek gönderecekler vatandaşlarımızdan kitap istiyoruz" dedi.



- Elazığ

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