Emniyet müdüründen çocuklara karne ve kırmızı düdük

Kahramanmaraş
Emniyet Müdürü Doğan İnci, ramazan bayramı öncesi denetleme yaptığı trafik kontrol noktasında sürücülerle bir süre sohbet edip çocuklara seyahat karnesi ve kırmızı düdük verdi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mehmet Çimen
ile Kayseri
kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti.
Burada sürücülere şeker ikram ettikten sonra sohbet eden ve kurallara uyulması konusunda da uyaran İnci, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ve seyahat karnesi, şapka ve balon hediye etti. Polis
ekipleri çocuklardan, baba ya da annelerinin araç kullanırken kural ihlali durumunda verilen karneleri doldurup ilgili e-mail adresine göndermelerini istedi. Doğru şekilde dolduran çocuklara da bisiklet hediye edileceği belirtildi.
İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram yoğunluğunun başladığını kendilerinin de teyakkuz halinde olduklarını belirtti.
Bayram nedeniyle alınan güvenlik önlemi ve denetimlerin üst seviyeye çıkartıldığını dile getiren İnci, şunları kaydetti:
" Türkiye
'de her yıl trafik kazalarında 7 bin vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu orta veya küçük ölçekli bir ilçe nüfusuna tekabül ediyor. Amacımız farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmektir. Durdurulan araçların içerisinde çocuklar varsa, onlar daha dikkatli ve duyarlı olduğu için onlara birer sembolik karne uyarlayarak araç sürücülerine not vererek onları bize ulaştırmalarını istedik"
İnci, buradaki amaçlarının 9 günlük bayram tatili boyunca trafik kazalarını asgariye indirmek olduğuna dikkat çekti.
Sürücüler de İnci'ye destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.