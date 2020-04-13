Emniyet müdüründen çocuklara pastalı doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet müdüründen çocuklara pastalı doğum günü sürprizi - Son Dakika

Emniyet müdüründen çocuklara pastalı doğum günü sürprizi

6 saat önce

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İdlib'de görevli uzman çavuşun 5 yaşına giren oğlu ile TCDD'de görevli makinist babanın 4 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yaptı.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İdlib'de görevli uzman çavuşun 5 yaşına giren oğlu ile TCDD'de görevli makinist babanın 4 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yaptı.

Suriye'nin İdlib kentinde görevli Uzman Çavuş Yunus Çalgın, oğlu Muhammed Ömer'in doğum gününde yanında bulunamadığını, TCDD'de makinist olarak görev yapan Bekir Deniz de yeni yaşına giren kızı Amine'ye pasta alamadığını 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

Durumu öğrenen Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, babaların isteğini geri çevirmedi.

Mumları yanan birer pasta ile 4 yaşına giren Amine'nin Koyunoğlu Mahallesi'ndeki evine giden Dağdeviren, daha sonra 5 yaşına giren Muhammed Ömer'in Ataköy Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Mahalleye gelen polis araçlarından "Doğum günün kutlu olsun" şarkısı çalınırken kapıyı açan çocuklara "Siz çağırırsınız da biz gelmez miyiz, iyi ki doğdun." diyen Dağdeviren, mumları üfleyen Amine ve Muhammed Ömer'e yeni yaşlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

İdlib'de görevli uzman çavuşun eşi Selma Çalgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü sürpriziyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah razı olsun, çok mutlu olduk. Allah polisimize uzun ömürler versin." dedi.

Emniyet müdüründen çocuklara pastalı doğum günü sürprizi

Ercan Dağdeviren, Makinist, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:31 Kaynak: AA

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