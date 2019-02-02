Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdüründen Esrarın Sarıldığı Gazetedeki Haberlerle Mesaj Verdi

Emniyet Müdüründen Esrarın Sarıldığı Gazetedeki Haberlerle Mesaj Verdi

40 dakika önce

ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı, operasyonda ele geçirilen esrarın sarılı olduğu gazetedeki uyuşturucu haberleriyle sosyal medya hesabından mesaj verdi.

Emniyet Müdüründen Esrarın Sarıldığı Gazetedeki Haberlerle Mesaj Verdi, System.String[]
ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı, operasyonda ele geçirilen esrarın sarılı olduğu gazetedeki uyuşturucu haberleriyle sosyal medya hesabından mesaj verdi. Turanlı, esrarın sarıldığı gazetede bulunan 'Zehir silahı' başlıklı haberleri paylaşarak, "Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz, uyuma, gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti" yorumunu paylaştı.

Zonguldak  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları denetimde 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, gazete kağıtlarına sarılmış 4 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde taşımak ve bulundurmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürü Metin Turanlı, esrarların sarıldığı gazete kağıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gazetedeki, 'zehir silahı', 'korkunç' ve 'ceza mahkemesi' başlıklı haber ve ilanları gösteren Metin Turanlı, paylaşımında, "Mesajı aldık. Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük, ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına 'zehir silahı', 'korkunç', 'asliye ceza mahkemesi' gibi yazıları gördük. Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz, uyuma, gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti" ifadelerine yer verdi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Gazeteler, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdüründen Esrarın Sarıldığı Gazetedeki Haberlerle Mesaj Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]