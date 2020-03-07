Emniyet Müdüründen kadın polislere jest - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisleri Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda ağırladı. Görevlerini özverili bir şekilde yapan kadın polisleri kutlayan Uslusoy programın sonunda çiçek hediye etti.



Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan kadın polisleri Manisa Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda ağırladı. Düzenlenen programda kadın polislerin görevlerini özverili bir şekilde layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Uslusoy, tüm kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kutladı. Programa İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı. Programın sonunda Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tüm kadın personele çiçek hediye ederek günlerini kutladı. - MANİSA