Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdüründen "oltalama dolandırıcılık" uyarısı
Son Dakika Güncel Emniyet Müdüründen 'oltalama dolandırıcılık' uyarısı

Emniyet Müdüründen "oltalama dolandırıcılık" uyarısı

7 saat önce

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telefonda kendilerini bankacı gibi tanıtıp "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdüründen

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telefonda kendilerini bankacı gibi tanıtıp "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde huzur toplantıları düzenliyor. Her hafta bir mahallenin kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar polis ekiplerine istek ve sıkıntılarını aktarıyor. Mahalle sakinlerine suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, çeşitli broşürler dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürü Kurt, Kıyık Cadde'sindeki kahvehanede düzenlenen toplantıda, dolandırıcıların insanları kandırmak için birçok yöntem kullandığını söyledi.

Son günlerde dolandırıcıların "oltalama" yöntemini sıkça kullandığını belirten Kurt, "Kötü niyetli bu insanlar vatandaşları telefonla arayıp 'senin şu bankaya kredi borcun var mı' diyor. Kredi çekmiş vatandaş da banka yetkilisiyle konuştuğunu sanıp bilgilerini veriyor." dedi.

Kötü niyetli kişilerin vatandaşların bazı bilgilerini illegal yollarla elde ettiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Dolandırıcı vatandaşı telefonla arayıp, 'telefon numaranız bu, hesap numaranızın sonu bu rakamlardan oluşuyor' diyor. Alışveriş yapılırken bankalar genelde hesap numarasındaki son 4 rakamı biliyor. Aradaki numarayı bilmiyorlar. Dolandırıcılar size tersini söylüyor telefonda. Yani sizin kredi kartınızın ilk 4 rakamını ele geçiriyor. Aradaki numarayı bilmiyor. Tersten söylüyor. 'Ahmet amca bana değil, kimseye ilk dört rakamı söyleme' diyor. Zaten araştırıp bulmuş bu bilgiyi ondan sonrakileri söyletiyor. Dolandırıcı kendini telefonda bankacı gibi tanıtıp oltalama yöntemiyle vatandaşı ikna ediyor. Vatandaşa sistem üzerinden gelen şifreyi öğrenip hesabından para çekebiliyor, para transferi yapabiliyor. Bu tür olaylar sıkça yaşanıyor, lütfen dikkatli olun. Şüphelendiğinizde konuyu hemen polise bildirin."

Kurt, Edirne polisinin çalışmalarıyla kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının azaldığını dile getirdi.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ile Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel de katıldı.

Kemal Kurt, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdüründen "oltalama dolandırıcılık" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]