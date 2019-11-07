Emniyet Müdüründen

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telefonda kendilerini bankacı gibi tanıtıp "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde huzur toplantıları düzenliyor. Her hafta bir mahallenin kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar polis ekiplerine istek ve sıkıntılarını aktarıyor. Mahalle sakinlerine suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, çeşitli broşürler dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürü Kurt, Kıyık Cadde'sindeki kahvehanede düzenlenen toplantıda, dolandırıcıların insanları kandırmak için birçok yöntem kullandığını söyledi.

Son günlerde dolandırıcıların "oltalama" yöntemini sıkça kullandığını belirten Kurt, "Kötü niyetli bu insanlar vatandaşları telefonla arayıp 'senin şu bankaya kredi borcun var mı' diyor. Kredi çekmiş vatandaş da banka yetkilisiyle konuştuğunu sanıp bilgilerini veriyor." dedi.

Kötü niyetli kişilerin vatandaşların bazı bilgilerini illegal yollarla elde ettiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Dolandırıcı vatandaşı telefonla arayıp, 'telefon numaranız bu, hesap numaranızın sonu bu rakamlardan oluşuyor' diyor. Alışveriş yapılırken bankalar genelde hesap numarasındaki son 4 rakamı biliyor. Aradaki numarayı bilmiyorlar. Dolandırıcılar size tersini söylüyor telefonda. Yani sizin kredi kartınızın ilk 4 rakamını ele geçiriyor. Aradaki numarayı bilmiyor. Tersten söylüyor. 'Ahmet amca bana değil, kimseye ilk dört rakamı söyleme' diyor. Zaten araştırıp bulmuş bu bilgiyi ondan sonrakileri söyletiyor. Dolandırıcı kendini telefonda bankacı gibi tanıtıp oltalama yöntemiyle vatandaşı ikna ediyor. Vatandaşa sistem üzerinden gelen şifreyi öğrenip hesabından para çekebiliyor, para transferi yapabiliyor. Bu tür olaylar sıkça yaşanıyor, lütfen dikkatli olun. Şüphelendiğinizde konuyu hemen polise bildirin."

Kurt, Edirne polisinin çalışmalarıyla kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının azaldığını dile getirdi.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ile Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel de katıldı.