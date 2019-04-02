Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdüründen Personeline Seçim Tebriği

Emniyet Müdüründen Personeline Seçim Tebriği

29 dakika önce

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 31 Mart mahalli seçimlerinde başarılı çalışma yapan personeline telsizden teşekkür etti.

Emniyet Müdüründen Personeline Seçim Tebriği, System.String[]
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 31 Mart mahalli seçimlerinde başarılı çalışma yapan personeline telsizden teşekkür etti.

Ak, seçimde gecesini gündüzüne katarak çalışan ve başarılı şekilde görevini yürüten personelini yaptığı özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti. İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın telsiz mesajı şöyle:

"1 Ocak 2019 tarihinde başlayan ve 31 Mart 2019 günü yapılan seçimle sona eren 3 aylık seçim dönemi içerisinde üstün gayret ve duyarlılıkla görevlerini yapan emniyet, asayiş ve huzurun temini ve tesisinde çok önemli rol oynayan tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimler esnasında ve sonrasında ilimizde kayda değer olay olmaması da aynı duyarlı ve fedakar görev anlayışının bir tezahürü olarak üstlerimizin de takdirlerine şayan olmuştur. Güvenli Bursa hedeflerimize yakışır şekilde çalışmalarınızın aynı vakur ve duyarlılık içerisinde devam edeceğine inanıyor ve hepinizin gözlerinden öpüyorum." - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

Bursa, Osman Ak, Güncel
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