Emniyet müdüründen polis çifte düğün hediyesi kelepçe - Son Dakika

Emniyet müdüründen polis çifte düğün hediyesi kelepçe

Emniyet müdüründen polis çifte düğün hediyesi kelepçe Damat polis telsizinden evlenme teklif etti, gelin telsizden anlaşıldı evet diye cevap verdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte, Emniyet Müdürü kelepçe taktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren...

Emniyet müdüründen polis çifte düğün hediyesi kelepçe

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Damat polis telsizinden evlenme teklif etti, gelin telsizden anlaşıldı evet diye cevap verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte, Emniyet Müdürü kelepçe taktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte ilçe emniyet müdürü kelepçe taktı. Gelinin evlenme teklifine olan cevabını yeterli bulmayan damat telsizden bir kez daha evlenme teklifinde bulunup telsizden evet diye anons ettirdi.

İlginç düğün İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Polis Akademisinde tanışan Merve Kılıç ve Muhammed Mustafa Ayhan İnegöl ilçesinde birlikte görev yapmaya başladı. Arkadaş olan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Komiser yardımcısı genç çiftin nikahı polis arkadaşları ve amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gelin ve damat polis olunca nikahta da renkli görüntüler meydana geldi. Nikah öncesi Muhammed Mustafa Ayhan telsizden bir kez daha evlenme teklifi anonsu yaparak komiser yardımcısı eşi Merve Kılıç'tan bir kez daha evet cevabı aldı. Çiftin nikah şahitliğini İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Araali yaptı.

Nikah sırasında nikah memuru gelinin doğum tarihini sorunca damat bir an unuttu. Davetlileri kahkahaya boğan o anlarda damadın imdadına gelin yetişti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı nikah sonunda Emniyet Müdürü Nihat Şahin yeni evlenen çifte kelepçe takarak bir ömür boyu ayrılmamalarını diledi. Genç polis çiftin arkadaşları Yunus Ekipleri ise alanda yeni evlenen çiftin etrafından motosikletlerle tur atarak bir ömür boyu huzur ve mutluluk dilediler.

İnegöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Emniyet müdüründen polis çifte düğün hediyesi kelepçe - Son Dakika
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