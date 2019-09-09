Son Dakika Haberleri: Emniyet müdüründen şehit kızına "okulun ilk günü" desteği
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Emniyet müdüründen şehit kızına "okulun ilk günü" desteği

54 dakika önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015 yılında Iğdır'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen kızını, evinden makam aracıyla alarak okuluna götürdü.

Emniyet müdüründen şehit kızına

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015 yılında Iğdır'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen kızını, evinden makam aracıyla alarak okuluna götürdü.

Iğdır'da 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere, ilkokula başladı.

Hafsa Derindere, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ulaşarak okula ilk adımını kendisiyle birlikte atmak istediğini iletti.

Bu isteğe olumlu yanıt veren Aktaş, şehit kızı Hafsa'yı merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden makam aracıyla alarak birinci sınıfa başlayacağı Çukurova İMKB İlkokulu'na götürdü. Emniyet Müdürü Aktaş ve şehit kızı Hafsa'yı okulun girişinde kurum yöneticileri karşıladı.

Aktaş, Hafsa'yı elinden tutup sınıfına götürerek okuldaki ilk dakikalarında yanında oldu.

Şehit babasının 4 yıl önce toprağa verildiği gün okula başlayan küçük Hafsa, arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Şehidin eşi Şeymanur Derindere, gazetecilere yaptığı açıklamada, kocası şehit olduğunda kızının henüz 3 yaşında olduğunu belirterek eşinin kaybıyla zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Kızının okula başlayacağı ilk gün yanlarında olduğu için Emniyet Müdürü Aktaş'a teşekkür eden Derindere, şunları söyledi:

"Bugün kızımın birinci sınıfa başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 4 yıl önce bugün eşimi toprağa vermiştik. Mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı her zaman yanımızda. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizi kırmadılar. Kızım çok mutlu oldu, Allah onlardan razı olsun."

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'na giden memurların güvenliğini sağlayan polis ekibine terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda polis memuru İbrahim Derindere'nin de arasında olduğu 13 polis şehit olmuştu.

Iğdır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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