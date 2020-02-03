Emniyet müdürüne huzurevinde şarkılı karşılama - Son Dakika

Adana'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde kendisini görmeye gelen Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı.



Aktaş, bir süre önce Adana Huzurevine ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Bu ziyaret sırasında polisleri çok seven 87 yaşındaki Perihan Gözde, Aktaş'ı huzurevindeki evine özel olarak davet edip şarkı söylemek istediğini dile getirdi.



Aktaş ise bu daveti kabul edip geçtiğimiz günlerde Gözde'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gözde, Aktaş'a "Ömrümün son deminde" şarkısını söyledi.



Ziyaret nedeniyle çok mutlu olan Gözde, Aktaş'a teşekkür etti. Polisler daha sonra diğer huzurevi sakinlerini de tek tek ziyaret etti. - ADANA