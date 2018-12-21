Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürüne Tarihi Eser Gözaltısı

Emniyet Müdürüne Tarihi Eser Gözaltısı

4 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'tarihi eser kaçakçılığı' soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürü A.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürüne Tarihi Eser Gözaltısı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'tarihi eser kaçakçılığı' soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürü A.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K.'nin de gözaltına alındığı, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Gülcan Çolak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:50:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürüne Tarihi Eser Gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]