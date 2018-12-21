Emniyet Müdürüne Tarihi Eser Gözaltısı
4 saat önce
Emniyet müdürüne tarihi eser gözaltısıZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'tarihi eser kaçakçılığı' soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürü A.K. gözaltına alındı.
Emniyet müdürüne tarihi eser gözaltısı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde 'tarihi eser kaçakçılığı' soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürü A.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K.'nin de gözaltına alındığı, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:28 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
Katalanlar Sokağa Döküldü, Barselona Karıştı