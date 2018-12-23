'Emniyet müdürüne' tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
4 saat önce
Zonguldak'ta gerçekleştirile tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
'ta gerçekleştirile tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:53
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