Son Dakika Haberleri: 'Emniyet müdürüne' tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

'Emniyet müdürüne' tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

4 saat önce

Zonguldak'ta gerçekleştirile tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'Emniyet müdürüne' tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ta gerçekleştirile tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:53 

Zonguldak, Ekonomi
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