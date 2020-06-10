Emniyet müdürünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika

Emniyet müdürünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Gaziantep'te emniyet müdürü tarafından bulunan, içerisinde kredi kartları ile para bulunan cüzdan sahibine teslim edildiGaziantep'te yeni normalleşme süreci nedeniyle çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı banka...

Gaziantep'te emniyet müdürü tarafından bulunan, içerisinde kredi kartları ile para bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci nedeniyle çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı banka ATM'leri yanında yerde bir cüzdan buldu. Zeybek, içerisinde kredi kartları ve bir miktar para bulunan cüzdanı ekiplere teslim ederek sahibine ulaştırılması talimatını verdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cüzdan sahibine ulaştı. Ekipler buluştukları kişiye cüzdanını teslim etti. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi