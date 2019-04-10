Emniyet Müdürünün Elinden 1 Yıl Önce Muhabir, Şimdi Polis Olarak Pasta Yedi (2)
2 saat önce
İL EMNİYET MÜDÜRÜ, KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRMIŞDenizli'de, 1 yıl arayla önce muhabir sonra polis memuru olarak 'Polis Haftası' programına katılan Mehmet Ali İlnem, herkesin dikkatini çekti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:16 Kaynak: DHA
İL EMNİYET MÜDÜRÜ, KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRMIŞ Denizli
'de, 1 yıl arayla önce muhabir sonra polis memuru olarak 'Polis Haftası
' programına katılan Mehmet Ali İlnem, herkesin dikkatini çekti. Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, daha önce muhabir olarak bildiği İlnem'i 1 sene sonra karşısında polis olarak görünce şaşırdığını belirterek, "Polislik mesleğine olan ilgisini biliyorduk. Muhabirken, emniyetin haberlerini yapan bir arkadaşımızdı. Günün birinde polis olarak karşıma gelince şaşırmıştım. Polis olacağından haberim yoktu. Hem şaşırdım hem de sevindim. İletişim fakültesini bitirmiş, altyapısı olan, halkla ilişkileri iyi olan bir kardeşimizin polis olması önemlidir. Bu örneklerin önümüzdeki süreçte artacağına inanıyorum" diye konuştu.
Polis memuru Mehmet Ali İlnem ise bir süre muhabir olarak çalıştığını anlatarak, "Geçen yıl Polis Haftası kutlamalarını haber yapmıştım. Müdürüm de bana muhabir olarak pasta ikramında bulunmuştu. 1 yılın ardından çocukluk hayalim olan polislik mesleğine kavuştum. 4 aylık polis memuruyum. Bu yılki törenlerde polis memuru olarak görev aldım. Müdürümden tekrar pasta yedim" dedi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
Aracını Bu Halde Görünce Hayatının Şokunu Yaşadı
Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı