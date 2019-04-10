Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürünün Elinden Bir Yıl Önce Muhabir, Şimdi Polis Olarak Pasta Yedi

Emniyet Müdürünün Elinden Bir Yıl Önce Muhabir, Şimdi Polis Olarak Pasta Yedi

1 saat önce

DENİZLİ'de geçen yıl Polis Haftası programını takip eden muhabirlerden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in ikram ettiği pastayı yedi.

Emniyet Müdürünün Elinden Bir Yıl Önce Muhabir, Şimdi Polis Olarak Pasta Yedi, System.String[]
DENİZLİ'de geçen yıl Polis Haftası programını takip eden muhabirlerden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in ikram ettiği pastayı yedi. Aradan geçen sürede meslek değiştirip emniyet teşkilatına katılan İlnem, bir yıl sonra yine Müdür Demir'in elinden, bu kez polis memuru olarak pasta yedi.

Denizli'de geçen yıl bir basın kuruluşunda muhabir olarak çalışan Mehmet Ali İlnem, Polis Haftası kapsamındaki etkinlikleri takip etti. Polisevinde düzenlenen etkinliğe haber yapmak amacıyla giden Mehmet Ali İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, polis müdürleri ve memurlarla birlikte pasta keserken fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekiminin ardından Müdür Demir, kendisini takip eden muhabirlere elleriyle pasta ikram etti. Geçen yıl muhabir olarak çalışan Mehmet Ali İlnem de Demir'in elinden pasta yedi.

BİR YIL SONRA POLİS OLDU

Mehmet Ali İlnem, daha sonra gazeteciliği bırakıp, polis memuru oldu. Denizli'de trafik polisi olarak göreve başlayan İlnem, Müdür Demir'in karşısına bu kez polis memuru olarak çıktı. İlnem, bir yıl sonra polis memuru olarak yine Demir'in elinden pasta yedi. - Denizli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:44 Kaynak: DHA
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