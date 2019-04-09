Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürünün Eşinden Şehit Ailelerini Duygulandıran Sürpriz

Emniyet Müdürünün Eşinden Şehit Ailelerini Duygulandıran Sürpriz

32 dakika önce

Emniyet müdürünün eşinden şehit ailelerini duygulandıran sürpriz Emniyet Müdürünün eşi şehit polisler için şiir yazdıBURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 10 Nisan polis haftası sebebiyle ile şehit ve gazi aileleri için yemek verildi.

Emniyet müdürünün eşinden şehit ailelerini duygulandıran sürpriz
Emniyet Müdürünün eşi şehit polisler için şiir yazdı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 10 Nisan polis haftası sebebiyle ile şehit ve gazi aileleri için yemek verildi. Etkinliğe Emniyet Müdürü Osman Ak'ın eşinin şehit polis memurları için kaleme aldığı şiir damga vurdu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında şehit ve gazi aileleri için yemek programı düzenlendi. Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat ile eşi, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile eşi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri, Bursa emniyet müdür yardımcıları ile şehit ve gazi aileleri katıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde yapılan programa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın eşi Fatma Ak tarafından yazılan şiir damga vurdu. Fatma Ak'ın 'Şehit Polis' ismiyle kaleme aldığı şiiri Emniyet Müdürünün yakın koruması okudu. Şiir okunurken şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.
Vali Canbolat ile Emniyet Müdürü Ak, yemekten sonra da polis teşkilatının 174. Yılı sebebi ile polisleri ziyarete gelen çocuklarla ilgilendi. Çocuklara pamuk şekeri dağıtan ve hatıra fotoğrafı çektiren Canbolat daha sonra emniyetten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:22 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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