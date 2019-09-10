Son Dakika Haberleri: Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest (3)
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Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest (3)

16 dakika önce

EŞİNİN CENAZESİNE AMBULANS HELİKOPTERLE GELDİNiğde'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi.

Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest (3), System.String[]

EŞİNİN CENAZESİNE AMBULANS HELİKOPTERLE GELDİ
Niğde'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, ailesi ve meslektaşları katıldı. Tedavi gördüğü Niğde'den ambulans helikopterle getirilen Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi Zuhal Karabörk için kılınan cenaze namazında ön safta yerini aldı. Namazdan sonra Zuhal Karabörk'ün cenazesi omuzlara alınarak götürüldüğü Şabablı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan Zuhal Karabörk'ün 2 kızı ile damadı ise Niğde'deki tedavilerinin devam etmesi nedeniyle cenazeye katılamadı.
Akif ÖZDEMİR-Efendi ERKAYIRAN-Can ÇELİK/ KADİRLİ(Osmaniye),


Osmaniye, Karabörk, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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