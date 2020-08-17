EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YANINDA HAVAİ FİŞEK ATINCA CEZADAN KAÇAMADILAR
SULTANGAZİ'de İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaş'ın da katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi.
SULTANGAZİ'de İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaş'ın da katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi. Havai fişek atan kişilere müdahale anı ise drone ile görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18), Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15), Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi. Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:04
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YANINDA HAVAİ FİŞEK ATINCA CEZADAN KAÇAMADILAR - Son Dakika
Son Dakika Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti