Emniyet müdürünün yaptığı kaza kamerada

Emniyet müdürünün yaptığı kaza kameradaTaksici Mustafa Turhan 10 gün sonra yaşam savaşını kaybettiİZMİR - Düğün nedeniyle İzmir'e gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın, otomobille çarptığı taksinin şoförü Mustafa Turhan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza ise saniye saniye kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, 17 Haziran 2019 tarihinde Konak ilçesindeki Gaziosmanpaşa ile Fevzipaşa bulvarlarının kesişme noktasında gece geç saatlerde meydana geldi. Bir yakınlarının düğün töreni için eşi Hale Parıldar ile İzmir'e gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit ile birlikte aynı otomobilde Manisa'ya dönmek için yola çıktı.Parıldar yönetimindeki 45 TB 530 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti ve Mustafa Turhan'ın kullandığı 35 T 7561 plakalı taksiyle feci şekilde hızla çarpıştı.Kazada, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit yaralandı. Taksi şoförü Mustafa Turhan da kazada ağır yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve Turhan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Müdür Volkan Parıldar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, emniyet müdürü Parıldar'ın yönetimindeki otomobilin taksiye hızla çaptığı görülüyor."Kazanın alkol ile herhangi bir nedensellik bağı hukuken bulunmamaktadır"Öte yandan, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın avukatı Serhat Dabakoğlu'ndan yaşanan kazayla ilgili açıklama geldi. Parıldar'ın avukatı Dabakoğlu, kazayla ilgili, "Her ne kadar ilk bakışta olayın meydana gelmesinde müvekkilimiz Volkan Parıldar kusurlu gözüküyor ise de kazanın alkol ile herhangi bir nedensellik bağı hukuken bulunmamaktadır. Müvekkilimiz Volkan Parıldar'ın sevk ve idaresindeki araç şehir içi hız limitini aşmamıştır. Kaza tamamen trafik ışıklarındaki düzensizlikten meydana gelmiştir. Kazanın meydana geldiği kavşaktaki trafik ışığı kırmızıdayken hemen akabindeki çok sayıdaki ışığın yeşil yanması sebebiyle sürücülerde ciddi anlamda göz yanılmasına sebep olmaktadır. Bir başka anlatımla sürücüler kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen diğer kavşaklardaki yeşil ışıkların yoğunluğu nedeniyle ışığı yeşil olarak algılamaktadırlar. Müvekkilimiz Volkan Parıldar'ın kırmızı ışıkta geçme kastı ile hareket etmediğini gösterir çok sayıda fotoğraf ve video görüntülerini de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz ettik. Nitekim bu kavşakta aynı gün 6 ayrı daha trafik kazası meydana geldiğini haricen öğrendik" dedi.Avukat Serhat Dabakoğlu, şöyle devam etti:"Kavşaktaki kusurun belirlenmesi açısından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısından sinyalizasyon paket sisteminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından celbini talep ettik. Yine bu kavşakta son bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının istatistiki bilgilerinin celbini de talep ettik. Bu eksiklikler giderildikten sonra yapılacak bilirkişi incelemesiyle müvekkilimiz Volkan Parıldar'ın habere konu şekilde sorumsuz hareket etmediği anlaşılacaktır. Bu müessif olay sebebiyle tedavisi halen devam eden müvekkilimiz Volkan Parıldar'ın had safhada üzgündür. Kendisi akciğer sönme riski altında yaralı eşi ile birlikte hastanede uzunca bir süre müşahede altında kalmış olmasına rağmen ve rahmetli Mustafa Turhan'n sağlık durumunu yakinen takip etmiş, Turhan ailesinin bireyleri ile kazanın ilk gününden itibaren temas halinde olmuştur. Sinyalizasyon sistemindeki hatanın tespit edilerek düzeltilmesi bu kavşakta bundan sonra meydana gelecek kazaları büyük ölçüde önleyecektir. Bu husus belki de bu kazanın tek tesellisi olacaktır."