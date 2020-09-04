EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ZİYARET ETTİĞİ DENETİM NOKTASINDA 3 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'ın katılımıyla ' Yeditepe Huzur ' denetimi yapıldı. Aktaş'ın ziyaret ettiği Avcılar 'daki denetim noktasında polisler, 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polislerle ve vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, bir çocuğa da maske taktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan çok sayıda polis katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan denetimleri, Avcılar'da yerinde inceledi.

3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aktaş'ın incelemelerde bulunduğu denetim noktasında polis ekipleri 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Aktaş, denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet etti. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlatan Aktaş, gençlerle fotoğraf çektirdi. Çocuklarla sohbet etti. Maskesi olmayan bir çocuğa maske takan Aktaş, bölgeden ayrıldı.

"HUZURLU BİR ŞEHİR"Denetimler esnasında gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Bu akşam il genelindeki asayiş uygulamamız devam ediyor. Ağırlığımız narkotik suçlarla mücadele. Bugün arkadaşlar uygulama kapsamında yaptıkları denetimde 3 kilogram civarında esrar maddesi aldılar. İl genelindeki uygulamalarımız devam edecek. Hedefimiz İstanbul'un daha huzurlu daha iyi ve daha güvenilir bir şehir olması için çabalıyoruz. Uygulamalarımız yoğun olarak devam edecektir" dedi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katıldığı denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

- İstanbul