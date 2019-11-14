Son Dakika Haberleri: Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza - Son Dakika

Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza

7 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bekçilerin fark ettiği, emniyet binası önünde park halinde olan, sahte plaka takılı otomobilin sahibine, 5 bin lira ceza kesildi.

Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bekçilerin fark ettiği, emniyet binası önünde park halinde olan, sahte plaka takılı otomobilin sahibine, 5 bin lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, emniyet binası önünde park halindeki otomobilin plakalarından şüphelenerek, trafik ekiplerine haber verdi. Polis, yaptığı incelemede, otomobilin üzerindeki plakaların başka araca ait olduğunu belirledi. Araç sahibi M.K.'ye 5 bin liralık idari para cezası kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.


Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
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