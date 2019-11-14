Son Dakika › Güncel › Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza - Son Dakika
Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza
7 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bekçilerin fark ettiği, emniyet binası önünde park halinde olan, sahte plaka takılı otomobilin sahibine, 5 bin lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bekçilerin fark ettiği, emniyet binası önünde park halinde olan, sahte plaka takılı otomobilin sahibine, 5 bin lira ceza kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, emniyet binası önünde park halindeki otomobilin plakalarından şüphelenerek, trafik ekiplerine haber verdi. Polis, yaptığı incelemede, otomobilin üzerindeki plakaların başka araca ait olduğunu belirledi. Araç sahibi M.K.'ye 5 bin liralık idari para cezası kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı