Emniyet personeline

Kocaeli'de, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 282 personele eğitim verildi.

Polis merkezi amirliklerinde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim programı, Asayiş Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 282 personelin katıldığı eğitimde, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları ile mağdur ve şüpheli ile görüşme konuları işleniyor.

13 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek eğitim programı kapsamında çarşı ve mahalle bekçileri dahil olmak üzere tüm personelin eğitim alması planlanıyor.