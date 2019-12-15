Emniyet personeline "nefret suçu" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet personeline 'nefret suçu' eğitimi - Son Dakika

Emniyet personeline "nefret suçu" eğitimi

6 saat önce

Polis Akademisi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) arasında 2016'da imzalanan mutabakat kapsamında "Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi" programı başlatıldı.

Emniyet personeline

Polis Akademisi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) arasında 2016'da imzalanan mutabakat kapsamında "Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi" programı başlatıldı.

Polis Akademisinin açıklamasına göre, şu ana kadar 349 personele verilen eğitimde öncelikli olarak toplumdaki hassasiyetler ve çeşitli gruplar arasındaki ön yargılar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Nefret söylemi ve nefret suçları noktasında polisin daha dikkatli olarak önleyici faaliyetleri kapsamında davranış göstermesinin gerekliliğinin vurgulandığı eğitimlerde, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hassasiyetlerin altı çizildi.

Eğitim sırasında aynı zamanda birey olarak da polislerin toplumun bazı kesimlerine yönelik sahip oldukları muhtemel bireysel ön yargı ve klişeleri yıkmak için de çeşitli faaliyetler uygulandı.

Özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık başta olmak üzere çeşitli ırk, dil, din, mezhep ile etnisiteye dayalı toplumdaki inanç ve yaşam tarzlarını tehdit edebilecek her türlü ayrımcılık, nefretle işlenen suçlarla mücadele konusunda kapsamlı eğitimler, interaktif yöntemlerle verildi.

Polislerin hangi durumlarda nefret söylemi ile nefret suçunun işlenebileceğine hazırlıklı olması, söz konusu suçlar oluşmadan alınabilecek önlemler, nefret suçlarını soruşturmada kanıtların toplanması ve soruşturmanın özellikleri gibi teknik konularda da uzman eğiticiler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Son yıllarda Türkiye'de polis birimlerine yansımış nefret suçları vakaları da örnek olay çalışması olarak incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, bu eğitimin polislerin nefret suçları konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini, 2023 yılı sonuna kadar teşkilatın tamamının bu konuda eğitilmesinin amaçlandığını belirtti.

Eğiticilerin daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü personeline seminer vereceğini aktaran Çolak, teşkilatta nefret suçları konusunda farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Polis Akademisi, Avrupa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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