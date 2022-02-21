Üye Girişi
Emniyet personeline trafik eğitimi - Son Dakika

Emniyet personeline trafik eğitimi

21.02.2022 10:52
Emniyet personeline trafik eğitimi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü personeline eğitim veren ekipler, trafik sistemi ve trafik kurallarına uyma bilinci karayolunda yolcu olarak dikkat edilecek hususlar, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, alkolün etkisi altında araç kullanma, hız ve hıza bağlı riskler, dönüş kuralları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme, trafik kural ihlallerine uygulanan cezai işlemler, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleneme, trafik ve çevre ile trafikte saygı konularında bilgi verdi.

Eğitimlerde ayrıca simülasyon aracıyla uygulamalı olarak emniyet kemeri kullanımının önemi gösterildi. - MERSİN

Emniyet personeline trafik eğitimi

YORUMLAR
500
Emniyet personeline trafik eğitimi Emniyet personeline trafik eğitimi FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi Alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı Alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet personeline trafik eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşında! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
10:33 Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!
10:29 NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor!
10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
10:23 AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir! "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:44 İrem Derici aşkını ilan etti: Çok seviyorum
09:52 Hırsızlık değil, adeta film sahnesi! Hareket halindeki araçtan hırsızı çekti ama...
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet personeline trafik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement