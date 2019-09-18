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Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatı

1 saat önce

Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatıESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatı

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen tatbikata Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Tatbikat, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde düzenlenirken emniyet mensuplarına ilk olarak yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi. Daha sonra uygulamalı olarak benzin dökülerek yakılan alana emniyet mensupları tarafından yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat ile emniyet personelleri yangın söndürme ve tahliye konusunda bilinçlendirildi.

Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatı

Emniyet Müdürlüğü, Engin Dinç, Eskişehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
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