Son Dakika Haberleri: Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı - Son Dakika

Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 450 emniyet personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 450 emniyet personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce, emniyet birimlerinin olası bir afet durumunda; kargaşayı önlemek, bölgenin emniyete alınması ve afet yönetimini kolaylaştırması amacıyla Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. Eğitimde, il merkezi ve ilçelerde görevli emniyet personeli 450 kişiye, afet esnasında başta kendileri olmak üzere yakın çevrelerinin afetlerin kötü etkilerinden korunmasını sağlamak, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin neler olduğunu anlamak ve afet bilincinin yaygınlaştırılması konusunda bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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