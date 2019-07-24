Emniyet rütbe terfileri açıklandı
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2019 yılı rütbe terfi kararları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2019 yılı rütbe terfi kararları açıklandı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre: 2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu
ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu kapsamda; 223 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 307 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 167 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 106 personel emniyet amiri rütbesine, 93 personel başkomiser rütbesine, 947 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.
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