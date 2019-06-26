Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim
56 dakika önce
İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik denetleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik denetleme yaptı. İhlal yapan sürücülere ceza yazıldı. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ataşehir
TEM Bağlantı Yolu Ankara
istikametinde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim yaptı. Trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edilerek, durduruldu. Sürücülere Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücü, "Arkadaşlar, trafikte emniyet şeridini kullanmayın. Cezası 1.002 lira. Lütfen dikkatli olalım. Ben cezayı yedim. Bir daha inşallah olmaz." dedi.
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