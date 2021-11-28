Emniyet şeridi ihlali zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Viyadüğünde emniyet şeridinden giderken polis aracını görüp şerit değiştirmek isteyen sürücü zincirlemeye kazaya neden oldu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, 5 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Viyadüğü Ankara istikametinde, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ali K. isimli sürücü 34 KG 8433 plakalı Fiat Doblo marka aracı ile emniyet şeridinden hızla ilerliyordu. Önünde ilerleyen polis aracını gören sürücü, emniyet şeridinden çıkmak istediği anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpmasının ardından sürüklenen araç, Mete T. hakimiyetindeki 34 DAL 339 plakalı Peugot 301 marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Seyit Ali K. ile birlikte yaralı iki sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise 5 aracın karıştığı kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada kullanılamayacak hale gelen araçlar karayolları ekipler tarafından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan kazadan dolayı yolun iki şeridi araç trafiğine kapandı. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

"Kimse emniyet şeridine girmesin"

Kazaya karışan sürücülerden biri Sinan A., "Trafik durmuştu. Emniyet şeridinden polis aracı gidiyordu. En arkadaki araç onu görünce kaçmak istedi. Kaçmak istedi ama kaçamadı. Bariyere vurdu. Arkasından hepimiz zincirleme kaza yaptık. Ben insanlara şu mesajı vermek istiyorum. Allah rızası için kimse emniyet şeridine girmesin. 2 dakika yüzünden adam gitti" dedi.

"Çok süratli geliyordu"

Trafiğin ağır aktığını ifade eden kazaya karışan araç sürücülerinden Mete T., "Hiç beklemediğimiz anda ben yolumda devam ederken ağır akan bir trafikte Doblo sürücüsü bize arkadan vurdu. Aşağı yukarı 4-5 araba birbirimize vurduk. Emniyet şeridinden hızlı geliyordu. Toparlayamayıp daha sonra bana vurdu. Bize vuran arabanın sahibi ağır yaralı 2 tane de hafif yaralı var. Diğer araçlar zincirleme karıştı" diye konuştu. - İSTANBUL