Son Dakika Haberleri: Emniyet şeridinde 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada
Son Dakika Güncel Emniyet şeridinde 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada

Emniyet şeridinde 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada

47 dakika önce

Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı.

Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler O-3 Karayolu emniyet şeridinde 3 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, trafikte yol verme yüzünden birbiriyle tartışan iki sürücünün araçlarını emniyet şeridine çekti. Araçlardan birinden inen 3 kişi, diğer sürücüye saldırdı. O anları üstgeçitteki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntüler de 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği görülüyor. Yoldan geçen araç sürücülerinden bazıları, araçlarını durdurarak kavgayı ayırıyor. Kavgayı seyretmek için bazı araçların yavaşlaması üzerine ise yolda trafik oluşuyor.

Emniyet şeridinde 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada

Esenler, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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