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Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

3 saat önce

Sakarya TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobilin emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]

Sakarya TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobilin emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki E.A. idaresindeki 34 KP 7372 plakalı otomobil, Akyazı gişelerini geçtikten bir süre sonra aynı istikamet doğrultusunda emniyet şeridinde park halinde bulunan Suriye uyruklu 29 yaşındaki A.K.'ye ait 34 MM 4830 plakalı araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonucu, aynı araçta bulunan Suriye uyruklular 29 yaşındaki A.K., 17 yaşındaki A.A., 12 yaşındaki M.C.Ş., 39 yaşındaki M.Ş. ve 24 yaşındaki M.C.Ş. ile arkadan çarpan otomobilde bulunan 25 yaşındaki E.A., 11 yaşındaki İ.A., 57 yaşındaki Ş.A. ve 52 yaşındaki A.A. yaralandı ve park halindeki araç sürücüsü Suriye uyruklu A.K.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, park halindeki araca arkadan çarpan otomobil sürücüsü E.A. ise gözaltına alındı. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
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