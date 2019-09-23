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Emniyet şeridinde duran tır'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Demir öldü.

Emniyet şeridinde duran tır'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Demir öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Torbalı- Kemalpaşa karayolu Ortaköy Mevkiinde meydana geldi. Torbalı yönüne giden Ali Demir'in yönetimindeki 35 ZAS 08 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran mermer yüklü, 35 TOB 32 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Demir, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Ali Demir'in cesedi, kaza yeri incelemesi sonrası İzmir Adlı Tıp morguna kaldırıldı. TIR şoförünün ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan TIR şoförünün aracını emniyet şeridine park edip, yolun karşısında kalan mermer fabrikasına bir şey sormaya gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ali Demir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
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