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Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 yaralıİSTANBUL - Şişli'de girişinde arıza yaparak emniyet şeridine park eden bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 yaralı
İSTANBUL - Şişli'de girişinde arıza yaparak emniyet şeridine park eden bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpma sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Şişli Çağlayan Tünel'i girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa istikametinden Çağlayan istikametine gitmekte olan 34 AB 125 plakalı araç sürücüsü Hüsamettin Y., arıza yapan aracını emniyet şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen 34 UJ 8755 plakalı araç sürücüsü İsmail B., emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail B.'nin aracında bulunan biri kadın iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılar sedyeyle iki ayrı ambulansa bindirilerek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Çağlayan, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
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