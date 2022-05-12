Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu - Son Dakika
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Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu

12.05.2022 11:51
Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Salihli yönüne doğru seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde bulunan atık bir lastik parçasına çarparak devrildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Salihli yönüne doğru seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde bulunan atık bir lastik parçasına çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Güldede Mahallesi mevkisinde İzmir- Ankara karayolu 0+1 km'de dün akşam saat: 22.45 sıralarında M.S. (E-55 yaşında) idaresindeki 45 SB 7660 plakalı motosikletle Ahmetli ilçesinden Salihli ilçesine doğru seyir halinde ilerlerken emniyet şeridi üzerinde bulunan dorse atık lastik parçasına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - MANİSA

Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu
Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu

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Salihli, Ahmetli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu - Son Dakika


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