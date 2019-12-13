Emniyet şeridindeki minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet şeridindeki minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

Emniyet şeridindeki minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı: 8 yaralı

7 saat önce

AKSARAY'da, emniyet şeridinde duran minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı.

Emniyet şeridindeki minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı: 8 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da, emniyet şeridinde duran minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Topakkaya beldesinden kent merkezine yolcu taşıyan Selahattin Mutlu (48), yönetimindeki 68 D 0039 plakalı minibüsü, yolcu olmak için emniyet şeridinde durdurdu. İstanbul'dan Gaziantep'e giden Yılmaz Budak (58) yönetimindeki 34 PM 2138 plakalı minibüs ise emniyet şeridinde duran minibüse çarptı.Kazada, sürücülerden Yılmaz Budak ile diğer minibüsteki yolcular Murat Mutlu (23), Kiraz Altınkaynak (66) Mustafa Akyön (38), Yılmaz Ay (50), Fatma Baysal (39), Emine Oruç (41) ve Ali Altınkaynak (75) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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