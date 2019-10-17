Son Dakika Haberleri: Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

2 saat önce

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı İstanbul Gaziosmanpaşa'da emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptıİSTANBUL - TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde polislerin cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurduğu otomobile motosiklet çarptı.

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde polislerin cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurduğu otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde denetim yapan trafik polisleri, trafik kuralı ihlali yapan bir otomobili cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada yol üzerinde seyir eden 34 RVK 43 plakalı motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan 34 BPK 030 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yol kenarındaki refüje yuvarlandı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda
Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]