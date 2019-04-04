Emniyet Şeridine Giren Aracın Motorcuya Çarptığı Kaza Kamerada
45 dakika önce
Şile Yolunda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan araç ile çarpıştı.
Şile
Yolunda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan araç ile çarpıştı. Motosiklet
sürücüsünün yola fırladığı kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Şile Yolunda bir motosiklet sürücüsü yolda hızla ilerliyordu. Motosikletli şahıs emniyet şeridine girdiği sırada başka bir araç aniden önüne kırdı. Motosiklet sürücüsü frene bassa da araca çarpmaktan kurtulamadı. Araca çarpan motosiklet sürücüsü motordan fırlayarak yola düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı motosikletlinin kas kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
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