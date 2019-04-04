Emniyet Şeridine Giren Aracın Motosikletli Sürücüye Çarptığı Kaza Kamerada
47 dakika önce
Emniyet şeridine giren aracın motosikletli sürücüye çarptığı kaza kameradaİSTANBUL - Şile yolunda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan araç ile çarpıştı.
Emniyet şeridine giren aracın motosikletli sürücüye çarptığı kaza kamerada
İSTANBUL - Şile
yolunda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan araç ile çarpıştı. Motosiklet
sürücüsünün yola fırladığı kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şile yolunda bir motosiklet sürücüsü yolda hızla ilerliyordu. Motosikletli şahıs emniyet şeridine girdiği sırada başka bir araç aniden önüne kırdı. Motosiklet sürücüsü frene bassa da araca çarpmaktan kurtulamadı. Araca çarpan motosiklet sürücüsü motordan fırlayarak yola düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı motosikletlinin kas kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motorcu yolda ilerlerken emniyet şeridine giriyor. Motosiklet sürücüsü o sırada aniden şeride giren araca çarpıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:35 Kaynak: İHA
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