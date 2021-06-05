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Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı - Son Dakika

Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı

05.06.2021 11:47

Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan Gökçe Yaşar polis tarafından şiddet gördüğünü öne sürüp şikayetçi olmuş, sonrasında ise o anların kayıtları ortaya çıkmıştı. İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, Yaşar'ın olay günü bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, elindeki çanta ile görevlilere saldırdığı kaydedildi. Ayrıca olayla ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapıldığı, personel hakkında adli kovuşturmanın devam ettiği de belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan kadın, polis memuru tarafından darp edilmişti. Kadının vücudunda ciddi derecede darp izleri oluşurken iki tarafta birbirinden şikayetçi olmuştu. Yaşanan darp olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine Emniyet'ten açıklama geldi: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı

''ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİ, ÇANTA İLE SALDIRDI''

Açıklamada, " 20.12.2020 tarihinde saat 00: 45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır.

Sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine Emniyet'ten açıklama geldi: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı

KADININ ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Her iki tarafın alınan doktor raporlarında 'Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir" yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" denildi.

Sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine Emniyet'ten açıklama geldi: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Aralık Ayında Esenyurt'ta bulunan bir sitenin içinde meydana gelen olayda iddiaya göre Gökçe Yaşar (32) isimli kadın pandemi nedeniyle kısıtlama saatinde site içerisinde başka bir blokta bulunan arkadaşının evine gitti. Dönüşte site içerisinde dolaşan polis ekibi kadını durdurarak nereye gittiğini sordu. Gökçe Yaşar, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü polis memuru A.C.Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası A.C.Y. araçtan inerek Yaşar'ı darp etti. Yaşar'ın darptan dolayı kafasında kolunda çenesinde ve sırtında ödem ve morluklar oluşurken görevli memura mukavemet ettiği gerekçesiyle de karakola götürdü. Her iki tarafta darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu. Konu yargıya taşındı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı

İstanbul, Esenyurt, Polis, Gökçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Sabri OĞUZ: Haklı haksızı yargı tespit eder de....Polis memurunun gün ayarıyla , iki ay açıkta kaldığı, nişanlısının intihar ettiği gibi idari ve özel yaşamını ilgilendiren bilgisine nereden ulaşıldığını merak ettim doğrusu.. Bu bilgileri açıklamak olaydan daha büyük suç teşkil eder..., Cevap Yaz 34 6 Yayından Kaldır
  • Halil ibrahim Özdemir: Bunlar olağan şeyler..çevreyi rahatsız edip polise saldırınca sorun yok dayak yeyince de olmamalı Cevap Yaz 31 16 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: görüntü ne pahasına olursa olsun yinede tavsif etmem toplum bunu hoş karşılamaz polise karşı nefret duygularını artar Cevap Yaz 69 44 Yayından Kaldır
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