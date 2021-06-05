Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan kadın, polis memuru tarafından darp edilmişti. Kadının vücudunda ciddi derecede darp izleri oluşurken iki tarafta birbirinden şikayetçi olmuştu. Yaşanan darp olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, " 20.12.2020 tarihinde saat 00: 45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır.
Her iki tarafın alınan doktor raporlarında 'Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir" yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" denildi.
Geçtiğimiz yıl Aralık Ayında Esenyurt'ta bulunan bir sitenin içinde meydana gelen olayda iddiaya göre Gökçe Yaşar (32) isimli kadın pandemi nedeniyle kısıtlama saatinde site içerisinde başka bir blokta bulunan arkadaşının evine gitti. Dönüşte site içerisinde dolaşan polis ekibi kadını durdurarak nereye gittiğini sordu. Gökçe Yaşar, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü polis memuru A.C.Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası A.C.Y. araçtan inerek Yaşar'ı darp etti. Yaşar'ın darptan dolayı kafasında kolunda çenesinde ve sırtında ödem ve morluklar oluşurken görevli memura mukavemet ettiği gerekçesiyle de karakola götürdü. Her iki tarafta darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu. Konu yargıya taşındı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı - Son Dakika