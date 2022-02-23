Emniyet, "swift" dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika
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Emniyet, "swift" dolandırıcılığına karşı uyardı

23.02.2022 09:22
Emniyet, "swift" dolandırıcılığına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası para transferi sağlayan swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası para transferi sağlayan swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı alınabilecek önlemler paylaşıldı.

Paylaşımda, Özellikle uluslararası para transferi yapan kişi ve kurumların, e-posta yoluyla iletilen ödeme bilgilerini teyit ederek hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Ülke içi ya da dışı döviz cinsi tüm para transferlerinin "swift" adı verilen sistemle gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, her bankacılık sisteminin kendine özgü 11 haneden oluşan swift kodu ile döviz transferlerinin yapıldığı anlatıldı.

"Swift sistemi üzerinden dolandırıcılık nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtında, "Uluslararası ticaret yapan firmaların e-posta hesapları ele geçirilerek, proforma faturada yer alan firmaya ait ödeme bilgilerinin dolandırıcılık amaçlı kullanılan IBAN numarası ile değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemidir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

"Cironuzda açık çıkması durumunda siparişlerinizi ve hesap hareketlerinizi kontrol edin. Bankanız tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarılara dikkat edin.

Finansal işlemlerinizle ilgili e-posta ya da kısa mesajların bankanız tarafından gönderildiğinden emin olun.

Tarafınıza gönderilen linklerde bankanıza ait kurumsal adresin doğru yazıldığından emin olun.

Banka veya resmi kurumlar tarafından kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgi güncellemesi ya da kişisel veri talebi yapılmayacağını unutmayın.

Şüpheli e-postalara ait eklerde bulunan dosyaların zararlı yazılım barındırabileceğini unutmayın."

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Swift, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika


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