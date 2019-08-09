Emniyet'te bayramlaşma heyecanı
14 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet personeli ile bayramlaşma töreni düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
, emniyet personeli ile bayramlaşma töreni düzenledi.
Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğü
hizmet binasında personelimizle bir araya gelerek bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşmaya Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Özel Harekat Başkanı, Daire Başkanları ve her rütbeden çok sayıda personel katıldı. Personelle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce, huzur ve güvenliğin temini için özveriyle çalışan personele teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara sevdikleriyle beraber kavuşmaları temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANKARA
Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya tepki: Senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer